Nekompetentná Firma OĽaNO

Už ako keby to bolo pravidlom. Každí kto má iný názor je hlúpák, tupec, alebo hit tohto a minulého roku : zodpovedný za tisíce ľudských životov.

Ak klesajú preferencie je vhodné útočiť z každej strany s guľometom a rozhlasovať všade na okolo informácie, ktoré sú irelevantné, typu: Počul som, mám informáciu od zdroja, že niekto niekedy a nejako plánuje niečo rozbiť.

Tieto lacné triky možná fungovali, keď ešte nás Pán premiér bol v opozícií a darilo sa mu robiť lacné PR., a ak by aj boli informácie takéhoto charakteru pravdivé, človek so zdravým rozumom ich nevykričí ale využije situáciu a pomaličky si urobí poriadok , aby to obyčajní ľudia nepociťovali – tomu sa hovorí profesionalita.

Z počiatku politického pôsobenia Igora to ľudia miestami žrali a bola to pre nich senzácia,ale momentálne v týchto, bohužiaľ ťažkých dobách to má skôr opačný efekt. Ľudia sú frustrovaní, zničení. Často sa zamýšľam ako sa môžu cítiť ľudia ,ktorý sú momentálne bez príjmu a nevidia ani svetielko nádeje. Bohužiaľ premiérovi našej krajiny to nedochádza. V takomto prípade je nevyhnutné odbrzdiť mozgovú kvapalinu, samozrejme za predpokladu že sa ešte nejaká nachádza.

Napríklad z praxe momentálne sledujeme na scéne úplne nekompetentného ministra zdravotníctva, ktorý okrem svojich grafov s latentnými krivkami nerieši asi nič iné. K jeho práci chýba systematickosť, rozhodnosť, manažment a takto by som pokračoval. Proste manažment = 0 bodov.

Nakoniec aby toho nebolo málo, práve sa chystá firma OĽaNO so zákonom od tvorcov Lukáša Kyselicu, Petra Kremského a Jany Majorovej Garstkovej o rozhodovať o vedúcich odborov. Rozhodovanie bude o nomináciách, kde bude môcť minister vnútra a ním nominovaný prednosta vymeniť bez mihnutia oka vedúcich odborov na okresných úradoch.

Pred voľbami sa tu šírili od predstaviteľov firemnej značky OĽaNO myšlienky odpolitizovania a transparentného výberu. Týmito krokmi premiér Matovič mieri z vysokému vystrelenia na vrchol a miniatúrnemu pobytu na vrchole cca par milisekúnd k strmému pádu nevídaných rozmerov. Ešte ten Fico alebo Mečiar mali toľko rozumu sa ako-tak udržať na vrchole, aj keď to boli skôr diktátori, a ich hlavným heslom bolo : urvať si čo najviac.

Pána premiéra a jeho stranu OĽaNO môžeme považovať za pekný pokus, do ktorého ľudia vkladali nádej pričom sa sklamali trpkejšie ako by len bolo možné spočiatku očakávať. Táto kontrola a tieto kroky premiérovi možno dajú krátkodobý pocit z víťazstva ale z hľadiska pár mesiacov to bude len placebo efekt.

A keby táto zmena nakoniec firme OĽaNO prešla, treba sa len modliť, aby sa na tie miesta nedostali úplne odborne nekompetentní tupci a nevyzeralo by to ako na niektorých ministerstvách.