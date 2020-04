Matovič? Asi veľa serialu WALKING DEAD

Matovičová paranoja začína ničiť všetko dobré, čo ešte zostalo na takom malom území ako je Slovensko. Niekedy mi pripomína ako keby žil vo Walking Dead (Asi pozerá veľa serialov).

Áno sú tu chorí, je to smutné a treba s tým niečo robiť. Opatrenia MUSIA byť, ale len také ako sú vhodne a cielené.

Igor asi niekedy premýšľa ako v zlom americkom seriály, a vytvára takú paniku, že obyčajní ľudia nakupujú ako besní. NONSENS

Pomôcť veľkým podnikom sa stránil, asi zabudol, že oni sa podieľajú na veľkej časti HDP. SMUTNÉ PÁN PREMIÉR.

Na začiatku bolo veľmi sympatické že robil dlhé tlačovky, a vysvetľoval problémy v pozadí čo sa dejú. Ale teraz ?.... je to na smiech tlačovky a o ničom, niekedy hodina, či dve., Ľudí to deptá a ťahá do depresie. Názory vypnúť Slovensko sú typu NONSEN, ako by ste vypli Rómske osady, ktoré sú pre nás najväčší problém ?

Odpoveď NIJAK.

Aj v Rómskych osadách sa nachádzajú zodpovední ľudia, ale prítomnosť Pána Poláka nič nezmení. Keď si bol schopný zatvoriť, BA kde je problém zatvoriť osady ?..... kde vačšínou je len jedna cesta von a druha dnu?..... začať testovať všetkých a priebežne deliť osady na zóny červenú a čiernu ?

Kde je problém to tak spraviť ?.... neschopnosť premiéra ? Asi nemá žiadny rešpekt, NEDIVÝM SA.

A k vyhláseniam pána Sulíka.... Igorko troška sa zamysli a namiesto hystérie a šírenia poplašných správ, začni riešiť veci v zdravotníctve a pripravovať sa na boj a nie plakať ako susedov syn od vedľa keď nedostane čokoládu.

Pravý vodca je citlivý, ale neplače do kamery a nemaže si statusy. Jednoducho a proste sa správa ako chlap, a rieši veci chladnou hlavou, ak to nejde existujú antidepresívna.

Začni konečne riešiť ekonomickú pomoc všetkým podnikom, navštív nemocnice, vypracuj plán udrazvenia, kukni si ekonomiku Slovenska, a uzatvor mesta, dediny, osady kde nerešpektujú nariadenia o karanténe a ďalšie.

Na tvoj plač, a porovnávať sa s Lombardiou čas nie je.

Nabudúce keď niečo povieš do kamery, si prever či je to reálne, si dosť starý na to aby si nerobil školácke chyby, a do svojich koaličných partnerov poprosím s pokorou.