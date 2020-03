Korona zabila Slovenské zdravotníctvo

Každodenne urputne sledujem situáciu ohľadom Korona-vírusu vo svete a doma . Slovenska republika sa javí ako mimoriadne, ale mimoriadne odolná krajina voči tomuto vírusu, ale pozrime sa na fakty, ktoré tomu napomáhajú.

Slovensko zaviedlo meranie teplôt na letiskách všetkým prichádzajúcim pasažierom z priletovej haly. Laik si povie SUPER zaviedli sa opatrenia, keď bude mať teplotu tak to zachytia, ale tu nastáva druhá otázka: Čo s obyvateľstvom, ktoré sa vracalo v autobusoch z krásnej lyžovačky v Taliansku, a z ničoho nič sa po príchode luxusným autobusom rozpŕchli na Mlynských Nivách do všetkých svetových strán?

Otestovali sme vyše cez 500 potencionálnych infikovaných pacientov. Áno poklepme sa po pleci, dobrí sme, ale voči ostatným štátom je to úboho málo. Úplne stačí ak sa pozrieme na bratov Čechov, ktorí si robia svoju prácu poctivo, aj keď občas sa prezývajú líní.

Tu spadá otázka, z akého dôvodu to toľko trvá a prečo ? Nebodaj sú tie testy natoľko drahé, alebo nedostatok laboratórií, či nedostatok personálu? Ak ide o personál, ten pokojne môžeme využiť z radov armády, a zapojiť ju do pomoci. Určite budu užitočnejší, ako pri lietaní na nových F16.

Ak máme nedostatok testov, alebo problémom je ich cena, tak v prvom rade je to neschopnosť dosluhujúcej politické špičky (detská neschopnosť), a v druhom hyenizmus prvého rangu.

A ako čerešničku na torte tu máme pána Pašku. Muž, ktorý sa sťažuje, že nám zadržali kontajner s ochrannými pomôckami na hranici s Nemeckom. Tu spadá otázka, či sa úplne zrazil s koňom po trpkej porážke vo voľbách, alebo trpí nejakou chorobou (duševnou) . Hmotné rezervy slúžia na to, aby tam boli REZERVY a nie rýchlo objednávať tovar a zásobovať sa, keď je už neskoro, a pritom sa alibisticky vyhovárať na Nemecku republiku. Ja, ako inteligentný človek by som si asi dva krát rozmyslel čo poviem do toho mikrofónu, najmä keď moja politická strana mala na starosti ministerstvo obrany, môj šefino si bozkáva výložky ale na respirátor nemá. Asi nedošli na to, že aj v tých hmotných rezervách sa dal robiť cool biznis.

A k rezervám také príslovie: Šetriť treba vtedy, keď je z čoh, a nie, keď nie je z čoho.

A teraz si dajme otázku čo by nastalo, keby každá nemocnica musela na JIS oddelenie zobrať cca 30 pacientov a napojiť na pľúcnu ventiláciu (Maďari začali aspoň nakupovať prístroje aj keď ich teraz majú 1300 - z neoverených zdrojov).

Dosluhujúci minister zdravotníctva by si to mohol hodiť, keby videl ako jedna nemocnica po druhej kolabujú a najmä, keď jeho vládna strana mala zdravotníctvo v rukách 12 rokov a rozbila ho na maderu.

Dnes zdravotný systém Slovenska trpí klinickou smrťou. Prichádzajúca epidémia mu len dá poslednú ranu do rakvy. A to som sa nevyjadril ani tým super hot tel. linke, ktorú treba kontaktovať, alebo vyjadreniam (nereagovali na tel. linke správne a sú preťažene) , asi by som sa zgrcal keby som pokračoval.

Ešte, že sa samosprávy zatvárajú školy a sú príčetné. Viem, že je pre rodičov týchto detí je to ťažké , ale treba prijať zodpovednosť.

Ja sa neobávam o svoje zdravie, pretože som mladý a v dobrej kondícií.

Len beriem ohľad na okolie a starších ľudí.